Moto2 | risultati FP2 GP Portogallo | Roberts svetta in FP2 davanti a Fernandez e Canet Quinto posto per Bezzecchi

(Di venerdì 16 aprile 2021) Cala il sipario sulla seconda sessione di prove libere del Gran Premio delper quanto riguarda la2021. Joeguida la graduatoria assoluta grazie al tempo di 1.43.144. Lo statunitense di casa Italtrans precede di 424 millesimi allo spagnolo Raul(KTM) e di 608 millesimi l’iberico Aron(Aspar), protagonista anche di una scivolata senza conseguenze nel primo tratto della pista. La FP2 rispecchia quasi fedelmente i valori visti nella FP1 di questa mattina. Le KTM, già competitive nel doubleheader di Losail, sono le moto che al momento sono più vicine a Sam Lowes, leader del Mondiale dopo i due acuti in Qatar. Quest’ultimo chiude il primo giorno in pista al settimo, una prestazione mediocre per l’esperto centauro di Marc VDS. Raul ...

...44.965 1.060 15 21 Fabio Di Giannantonio Kalex Federal Oil Gresini1:44.998 1.093 16 37 ...47.732 3.827 30 89 Fraser Rogers Nts Nts Rw Racing Gp 1:48.801 4.896 Portimao - GP Portogallo