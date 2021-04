Infrastrutture, nominati 29 commissari per sbloccare 57 opere pubbliche (Di venerdì 16 aprile 2021) Costo di circa 83 miliardi, 33 già finanziati e il resto verrà integrato con Next Generation Ue. Giovannini: nel 2022 impatto occupazionale stimato di circa 20mila unità di lavoro Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 16 aprile 2021) Costo di circa 83 miliardi, 33 già finanziati e il resto verrà integrato con Next Generation Ue. Giovannini: nel 2022 impatto occupazionale stimato di circa 20mila unità di lavoro

Ultime Notizie dalla rete : Infrastrutture nominati Nominati i Commissari per lo sblocco di 57 opere pubbliche per un investimento stimato di circa 83 mld Ventinove Commissari straordinari sono stati nominati per gestire 57 opere pubbliche da tempo bloccate a causa di ritardi legati alle fasi ... Si tratta di 16 infrastrutture ferroviarie, 14 stradali, 12 ...

Nominati 29 commissari per sbloccare 57 opere pubbliche ROMA " Ventinove commissari straordinari sono stati nominati per gestire 57 opere pubbliche da tempo bloccate a causa di ritardi legati alle fasi ... Si tratta di 16 infrastrutture ferroviarie, 14 ...

