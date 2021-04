Indianapolis: sparatoria in un magazzino FedEx (Di venerdì 16 aprile 2021) A Indianapolis, Indiana, si è verificata una sparatoria di massa. Secondo quanto riferito dai media americani, la sparatoria sarebbe avvenuta in un magazzino FedEx, vicino all’aeroporto della città. Non si conoscono ancora il numero delle vittime e dei feriti. La polizia ha riferito che l’aggressore si sarebbe tolto la vita. Indianapolis: cos’è successo? Ennesima sparatoria Leggi su periodicodaily (Di venerdì 16 aprile 2021) A, Indiana, si è verificata unadi massa. Secondo quanto riferito dai media americani, lasarebbe avvenuta in un, vicino all’aeroporto della città. Non si conoscono ancora il numero delle vittime e dei feriti. La polizia ha riferito che l’aggressore si sarebbe tolto la vita.: cos’è successo? Ennesima

Advertising

maelmale : RT @SkyTG24: Indianapolis, sparatoria in deposito FedEx: feriti, si temono morti. Autore si suicida - Billa42_ : Indianapolis: sparatoria in un magazzino FedEx - Ciufy : Ennesima sparatoria in #USA, si parla di vari morti e feriti. E le interviste fatte ai testimoni suonano surreali… - TeoloMassimo : RT @Open_gol: Strage nella notte in un magazzino vicino l'aeroporto di Indianapolis - TelevideoRai101 : Usa, sparatoria a Indianapolis: morti -

Ultime Notizie dalla rete : Indianapolis sparatoria Indianapolis, sparatoria in deposito FedEx: feriti, si temono morti. Autore si suicida L'autore della sparatoria, secondo il quotidiano Indianapolis Star che cita la polizia, si sarebbe suicidato. Le prime ricostruzioni sulla sparatoria Secondo la ricostruzione pubblicata dal giornale, ...

Sparatoria a Indianapolis, "numerose vittime" Il presunto aggressore si sarebbe tolto la vita Paura nelle ultime ore a Indianapolis. La Cbs che cita notizie della Wttv riporta di una sparatoria avvenuta in una struttura della FedEx nella zona ...

Sparatoria alla FedEx, l'autore si è tolto la vita INDIANAPOLIS - Una sparatoria è avvenuta giovedì sera in una filiale della FedEx, società di trasporto specializzata in spedizioni espresse, a Indianapolis. Secondo le prime informazioni riportate dai ...

Usa, sparatoria a Indianapolis: ci sono diversi morti, l'assalitore si è ucciso Usa , Paura nelle ultime ore a Indianapolis . La Cbs che cita notizie della Wttv riporta di una sparatoria avvenuta in una struttura della FedEx ...

L'autore della, secondo il quotidianoStar che cita la polizia, si sarebbe suicidato. Le prime ricostruzioni sullaSecondo la ricostruzione pubblicata dal giornale, ...Il presunto aggressore si sarebbe tolto la vita Paura nelle ultime ore a. La Cbs che cita notizie della Wttv riporta di unaavvenuta in una struttura della FedEx nella zona ...INDIANAPOLIS - Una sparatoria è avvenuta giovedì sera in una filiale della FedEx, società di trasporto specializzata in spedizioni espresse, a Indianapolis. Secondo le prime informazioni riportate dai ...Usa , Paura nelle ultime ore a Indianapolis . La Cbs che cita notizie della Wttv riporta di una sparatoria avvenuta in una struttura della FedEx ...