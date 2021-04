In preordine il OnePlus Watch | opzione Amazon o store ufficiale

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 16 aprile 2021) Lo scorso 23 marzo è stato presentato in viail, il primo smartdell’azienda cinese che da oggi, 16 aprile, arriva in Italia ed è disponibile già in pre-ordine sulloe su. Il prezzo è di 159 euro e le spedizioni partiranno esclusivamente dal 30 aprile. Per chi ancora non lo conoscesse, ecco le principali caratteristiche e specifiche tecniche del nuovo indossabile. Ilsfoggia un display AMOLED di forma rotonda da 1,39 pollici (con risoluzione di 454 x 454 pixel) e 4 GB di memoria interna (di cui 2GB sono di memoria effettiva di cui l’utente può usufruire). La cassa misura 46mm ed è in acciaio inossidabile. L’indossabile offre la possibilità di ...