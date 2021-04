Il silenzio comunica (Di venerdì 16 aprile 2021) “Il silenzio è tutto ciò che temiamo. C’è Riscatto in una Voce ma il silenzio è Infinità. In sé non ha un volto”Emily Dickinson di Ugo Righi Sento in lontananza due voci. Non capisco cosa dicono ma sento il volume e il ritmo. Prima si alternano in un ping pong equilibrato. Poi il volume di una si alza repentinamente e anche l’altra risponde in una escalation confusa. Ad un certo momento urlano simultaneamente. Parlano senza ascoltare e ascoltano se stessi senza capire. Poi silenzio. Un silenzio che è probabilmente quello dell’assenza,la conclusione di un incontro mancato o,forse, l’avvio di un dialogo con se stessi piuttosto che un soliloquio tra loro. Un silenzio disfunzionale che contiene errori linguistici, come nelle loro parole piene di rabbia. Capita spesso. Lo assistiamo nei dibattiti televisi ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 aprile 2021) “Ilè tutto ciò che temiamo. C’è Riscatto in una Voce ma ilè Infinità. In sé non ha un volto”Emily Dickinson di Ugo Righi Sento in lontananza due voci. Non capisco cosa dicono ma sento il volume e il ritmo. Prima si alternano in un ping pong equilibrato. Poi il volume di una si alza repentinamente e anche l’altra risponde in una escalation confusa. Ad un certo momento urlano simultaneamente. Parlano senza ascoltare e ascoltano se stessi senza capire. Poi. Unche è probabilmente quello dell’assenza,la conclusione di un incontro mancato o,forse, l’avvio di un dialogo con se stessi piuttosto che un soliloquio tra loro. Undisfunzionale che contiene errori linguistici, come nelle loro parole piene di rabbia. Capita spesso. Lo assistiamo nei dibattiti televisi ...

Advertising

MikkoYokkonen : RT @marconi_ales: @virgingalactic 9% rosso nel silenzio più totale. Azienda spaziale che non vola, non comunica e non annuncia nulla. Bah..… - marconi_ales : @virgingalactic 9% rosso nel silenzio più totale. Azienda spaziale che non vola, non comunica e non annuncia nulla.… - Gianfra68285025 : IL SILENZIO È LA VOCE UNIVERSALE DELL'ARTE che più può avvicinarsi ed esprimere il DIVINO che ci vive e che comunic… - CjErdas : Slice of Life. Entra mesto in cucina il marito e, dopo avermi invitato ad accomodarmi su una sedia, mi comunica la… -

Ultime Notizie dalla rete : silenzio comunica Stellantis, unione ambiziosa. Elkann e Tavares, avremo piano industriale aggressivo con grande offensiva elettrica Al premier Mario Draghi scrive la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che lamenta il silenzio dell'... Elkann comunica che saranno presto nominati i nuovi manager e che un quarto dei ruoli sarà ...

Airola: scuole chiuse, Comitato genitori scrive al Prefetto ... chiedendogli di conoscere le sue 'determinazioni in merito all'inspiegabile silenzio del sindaco ... di cui è presidente Federica Lerro, che in una nota comunica al dottore Carlo Torlontano, da un mese ...

TikTok prepara la quotazione in borsa a Hong Kong. Valore stimato intorno ai 250 miliardi di euro Notizie e approfondimenti quotidiani sul digitale a cura di Reputation Manager, la società di riferimento in Italia per l'analisi, la gestione e la costruzione della reputazione online. Jack Ma si col ...

Asd Casilina (calcio), Gagliarducci: “Deluso dal silenzio del Comitato su programmazione e rimborsi” Roma – Enrico Gagliarducci è deluso. Il futuro presidente dell’Asd Casilina per la prossima stagione (e attuale massimo dirigente dimissionario della Polisportiva Borghesiana) torna a parlare ...

Al premier Mario Draghi scrive la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che lamenta ildell'... Elkannche saranno presto nominati i nuovi manager e che un quarto dei ruoli sarà ...... chiedendogli di conoscere le sue 'determinazioni in merito all'inspiegabiledel sindaco ... di cui è presidente Federica Lerro, che in una notaal dottore Carlo Torlontano, da un mese ...Notizie e approfondimenti quotidiani sul digitale a cura di Reputation Manager, la società di riferimento in Italia per l'analisi, la gestione e la costruzione della reputazione online. Jack Ma si col ...Roma – Enrico Gagliarducci è deluso. Il futuro presidente dell’Asd Casilina per la prossima stagione (e attuale massimo dirigente dimissionario della Polisportiva Borghesiana) torna a parlare ...