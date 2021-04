Funerali del principe Filippo: la Regina Elisabetta separa William ed Harry (Di venerdì 16 aprile 2021) William ed Harry, accomunati dal medesimo dolore, riusciranno a fare pace in occasione del funerale del principe Filippo? Non è dato saperlo. Di certo, a leggere i dettagli della cerimonia diffusi poche ore fa dalla monarchia britannica, viene da pensare di no. Come comunicato da corte, sabato 17 aprile, durante l’ultimo saluto alla salma del Duca di Edimburgo al castello di Windsor, i due fratelli Wales saranno lontani. In fila, dietro la bara del nonno, ma separati dal cugino Peter Phillips, figlio della principessa Anna. William ed Harry non saranno vicini al funerale del principe Filippo (foto Getty) Non un bel segnale, certo. La Regina Elisabetta, però, deve aver pensato fosse ... Leggi su amica (Di venerdì 16 aprile 2021)ed, accomunati dal medesimo dolore, riusciranno a fare pace in occasione del funerale del? Non è dato saperlo. Di certo, a leggere i dettagli della cerimonia diffusi poche ore fa dalla monarchia britannica, viene da pensare di no. Come comunicato da corte, sabato 17 aprile, durante l’ultimo saluto alla salma del Duca di Edimburgo al castello di Windsor, i due fratelli Wales saranno lontani. In fila, dietro la bara del nonno, mati dal cugino Peter Phillips, figlio dellassa Anna.ednon saranno vicini al funerale del(foto Getty) Non un bel segnale, certo. La, però, deve aver pensato fosse ...

Ultime Notizie dalla rete : Funerali del Addio a Filippo: il marito italiano di Beatrice, i parenti tedeschi, Lady Ogilvy. Chi sono i 30 invitati ai funerali Incoronazioni, Royal wedding e ... funerali, sono storicamente le grandi occasioni che radunano gli esponenti del Gotha. Ma con le norme anti - Covid il funerale di Filippo a Windsor sabato pomeriggio, non radunerà la folla di invitati ...

F1, Hamilton: "Triste per la scomparsa del Principe Filippo. Ci guarderà dall'alto" Per non sovrapporsi ai funerali del Principe Filippo , previsti per le 16 italiane , la FIA ha deciso di anticipare la sessione di qualifiche di sabato alle ore 14 e, di conseguenza, anche la terza ...

Viaggiare in gravidanza: quando è possibile e quando è meglio evitare (come ha fatto Meghan Markle) La Duchessa di Sussex, attualmente incinta, non è partita per il funerale del Principe Filippo. Perché in effetti, durante una gravidanza, bisogna tenere presenti alcuni fattori e valutare caso per ca ...

La regina Elisabetta torna ai doveri reali a quattro giorni dalla morte del principe Filippo: sabato i funerali La regina Elisabetta è tornata ai doveri reali quattro giorni dopo la morte del principe Filippo. L'occasione è la celebrazione del ritiro del funzionario più ...

