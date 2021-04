Fabrizio Corona esce dal carcere | accolta la richiesta dei legali

(Di venerdì 16 aprile 2021) Sono state settimane difficili perche si è ritrovato la polizia sotto casa per un altro arresto dovuto probabilmente alle ospitate in tv senza permesso. Dopo proteste, tra cui atti autolesionisti e sciopero della fame e della sete, si è arrivati ad una conclusione che fa sorridere l’ex re dei paparazzi e i suoi. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, infatti, ha accettato le richieste degli avvocati e ha deciso di scarcerare: il Tribunale di Sorveglianza lo scarcera È servita una vera e propria guerra per ottenere quello cheha chiesto a gran voce. Così, in queste ore, arriva la “bella” notizia per lui: torna a casa. I giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano, infatti, hanno ...

ESCE DAL CARCERE: DOMICILIARI/ L'avvocato attacca: "Non finisce qui!" Come rammenta l'agenzia di stampa Ansa, i poliziotti sabato scorso erano intervenuti proprio per disperdere i ...è uscito dal carcere ed è tornato, nella giornata di ieri, ai domiciliari. I difensori Antonella Calcaterra e Ivano Chiesa hanno fatto ricorso in Cassazione contro il provvedimento che ...