Fabio Volo in un’intervista difende il ministro Speranza | “Come se fosse responsabile di tutto”

(Di venerdì 16 aprile 2021)inper “Ottoemezzo”il. “Questo ragazzo non lavora in serenità,mi fa tenerezza”. L’attore e scrittore risponde così alle domande suldella Salute Roberto. “Ora si usa il suo nomesedi. Prima erano i cinesi, ora è”. Prosegue augurandogli di ottenere risultati.si aspetta la vita post-covidsi sofferma sul covid e sul mondo post-covid. “Penso che quando c’è una crisi o una situazione d’emergenza non si può risolvere la situazione e pensare di ...

Advertising

Adnkronos : Fabio Volo a #ottoemezzo difende #Speranza: “Fa tenerezza”. - La7tv : #ottoemezzo Fabio Volo difende il lavoro del Ministro #Speranza: 'Prima tutta la colpa del #Covid era dei cinesi, o… - La7tv : #ottoemezzo Fabio Volo sulle riaperture chieste a gran voce soprattutto dal centrodestra e anche dal governatore de… - f_passerini94 : e eventualmente, posso sapere chi diavolo decide di ospitare fabio volo? è di una pochezza imbarazzante..... irrita… - agnello_mario : @tempoweb @giadinagrisu Fabio volo un altro radicalschic che difende il partito unico di sinistra ,un mediocre atto… -

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Volo

"Roberto Speranza è un ragazzo". Così, al programma di Lilli Gruber , "Otto e Mezzo" , la trasmissione di approfondimento politico su LA7, ha tentato di spiegare le difficoltà del ministro della Salute nel gestire un'emergenza ...Gruber con Travaglio 'doppia' le concorrenti (Palombelli con Tremonti, Moreno con Bettini) Su La7 per 'Otto e Mezzo', con Marco Travaglio,, Concita De Gregorio ospiti di Lilli Gruber 2,047 ...VIDEO - AMARCORD INTER - 15/04/1995: SENO-JONK-BERTI, E' UN DERBY DA SBALLO Il Napoli - ha detto il doppio ex Francesco Colonnese a Radio Marte - è a pieno titolo in corsa Champions ma non sarà facile ...Empoli, premiati i libri di Massimo Bucciantini, Marcello Flores , Fabio Genovesi e Stefano Mancuso. La cerimonia sabato 17 aprile alle 18 con diretta streaming e tv ...