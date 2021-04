E’ morta star Peaky Blinders | addio a Helen McCrory | aveva 52 anni

(Di venerdì 16 aprile 2021)a 52. L’attrice britca, tra i personaggi di punta dell’acclamata serie tv, è stata stroncata da un cancro.è nota anche per avere interpretato i personaggi di Narcissa Malfoy nella saga di Harry Potter e di Cherie Blair nel film The Queen – La regina. Era sposata dal 2007 con l’attore Damian Lewis, da cui ha avuto due figli. E’ stato lo stesso Lewis a dare la notizia della sua scomparsa su Twitter. “Con il cuore a pezzi devo annunciare che dopo un’eroica battaglia contro il cancro, la bella e straordinaria donna che èin pace a casa, circondata da un’ondata di affetto da parte di amici e familiari”, ha scritto l’attore. ...

Advertising

Corriere : È morta Helen McCrory, l'attrice inglese star di «Harry Potter» e «Peaky Blinders» - ACMilan_KaKa22 : RT @Corriere: È morta Helen McCrory, l'attrice inglese star di «Harry Potter» e «Peaky Blinders» - fitti1988 : RT @Corriere: È morta Helen McCrory, l'attrice inglese star di «Harry Potter» e «Peaky Blinders» - Montespan17 : RT @Corriere: È morta Helen McCrory, l'attrice inglese star di «Harry Potter» e «Peaky Blinders» - Clachica2La : RT @Corriere: È morta Helen McCrory, l'attrice inglese star di «Harry Potter» e «Peaky Blinders» -

Ultime Notizie dalla rete : morta star

"Ho il cuore spezzato nell'annunciare che dopo un'eroica battaglia contro il cancro, la bella e potente donna che è Helen McCrory èpacificamente a casa, circondata da un'ondata d'amore da ...Helen McCrory èa 52 anni. L'attrice britannica, tra i personaggi di punta dell'acclamata serie tv Peaky Blinders, è stata stroncata da un cancro.ABANO TERME. Tragedia alle 16.02 alla stazione vecchia di Abano. Un uomo, pare all'incirca 50enne si è fatto travolgere da un Frecciarossa che passava a forte velocità sul binario 2. Da quanto riferit ...emozionata, ha preso un momento di pausa durante ' È sempre mezzogiorno ' in onda su Rai1 per ricordare Carmela , sua suggeritrice, 'gobbista' nel gergo televisivo, morta di Covid in questi giorni . ' ...