Droga, viaggio nella comunità di Pontirolo: "Col virus spaccio a domicilio e sul web, richieste già da 11enni"

I primi giorni sono i più duri. Per molti, un ostacolo troppo grande da superare. "Con l'emergenza Covid, quando un nuovo ospite entra in comunità deve stare in isolamento in attesa dei tamponi. Questo ha creato grossi problemi, perché il fondamento delle comunità è proprio l'accoglienza. Quando una persona arriva in crisi di astinenza, fisica o psicologica, la accogliamo con affettività e una presenza costante, ora dopo ora". Questo aspetto, per questione di sicurezza sanitaria, è venuto mancare. "Restare soli per giorni in una stanza non è facile. Perché l'isolamento favorisce il disagio, e il disagio aumenta il desiderio verso le sostanze. Tant'è che uno su tre, alla fine, molla ancor prima di iniziare". Enrico Coppola, presidente dell'Associazione genitori antiDroga (Aga) di Pontirolo Nuovo, racconta come e quanto ...

