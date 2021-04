Covid | presidi | difficile risolvere nodi scuola entro il 3 maggio

(Di venerdì 16 aprile 2021) commenta L'idea di Draghi di riportare tutti gli studenti in presenza 'è stata più volte manifestata', ma 'la possibilità di realizzarla dipende anche dai trasporti'. E il presidente dell'Associazione ...

E il presidente dell'Associazione nazionale, Antonello Giannelli, dubita che si riuscirà 'a realizzare queste condizioni da oggi al 3 maggio', data indicata dal sottosegretario Barbara ...Il presidente dell'Associazione, Antonello Giannelli, sostiene che occorre agire anche ...della diffusione del Covid19 si è mostrato attento e acuto osservatore del rapporto contagie ...Sanremo. Luca Lombardi e Federica Cozza di Fratelli d’Italia Sanremo scrivono un ordine del giorno incentrato sulle riaperture delle attività. Ecco il testo dell’Odg: PREMESSO CHE: – in via generale, ...L’idea del premier Draghi di riportare tutti i ragazzi a scuola «è stata più volte manifestata, l’ha presentata come un auspicio;... Scopri di più ...