Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 16 aprile: 15.943 contagi e 429 morti. In netto calo i ricoveri in ospedale

Continua la discesa degli ospedalizzati, stabile il numero dei nuovi casi.

In Italia 429 morti per COVID - 19 in 24 ore ...al coronavirus SARS - CoV - 2 sono stati 16.974. Il tasso di positività è sceso al 4,86%, anche a fronte di più test eseguiti. E' quanto si evince, in estrema sintesi, dall'odierno bollettino diffuso ...

Covid-19: sono 1.370 i nuovi casi in Sicilia, 21 le vittime Sono complessivamente 1.370 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia dove gli attuali positivi sono 24.875. I tamponi processati in un giorno sono 33.300. Il dato è contenuto ...

Coronavirus Veneto, 923 positivi e 24 morti in 24 ore. Totale contagiati oltre quota 400.000 Coronavirus Veneto migliora la situazione sia dei contagi che dei ricoveri: 923 i nuovi positivi e 24 i morti in Veneto dalle 17 di ieri sera. Lo rileva il bollettino di Azienda ...

