Bauli in piazza a Roma | protesta dei lavoratori dello spettacolo anche da Saronno e Garbagnate I VIDEO

I Bauli tornano in piazza. Dopo il flash mob coreografico del 10 ottobre scorso a Milano mille Bauli neri portati da altrettanti lavoratori dello spettacolo riempiranno domani, 17 aprile, anche piazza del Popolo a Roma. #IlGovernononcivede è lo slogan scelto dal movimento che dà voce ad oltre 500mila tra tecnici e professionisti degli eventi live

BAULI IN PIAZZA - Il 17 aprile nuova manifestazione - Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo a sostegno della manifestazione organizzata da Bauli in Piazza. Occasione che sottolinea l'unità del settore di fronte all'urgenza e all'emergenza

Bauli in Piazza, Arci: "Solidarietà ai lavoratori dello spettacolo. Regole per far ripartire le attività" Un settore in ginocchio dopo oltre un anno di stop delle attività dovuto alla pandemia. E' il settore dello spettacolo, che domani manifesterà a Roma. "Condividiamo le richieste di Bauli in Piazza di sostegno ai lavoratori e alle imprese, di una riforma del settore, di regole per la ripartenza e di un'agenda certa di un tavolo interministeriale"

Il ritorno dei Bauli in Piazza: l'appuntamento domani a Roma alle 17 La manifestazione a sostegno dei lavoratori dello spettacolo porterà gli ormai noti bauli in Piazza del Popolo. Richiesto look total black

