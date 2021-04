Aspi: Draghi, Cdp? 'Trattativa in corso, vedremo' (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) - Sulla vendita di Autostrade e l'intervento di Cassa depositi e prestiti "non intervengo perché c'è una Trattativa in corso, vedremo". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) - Sulla vendita di Autostrade e l'intervento di Cassa depositi e prestiti "non intervengo perché c'è unain". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, in conferenza stampa.

Advertising

zazoomblog : Aspi: Draghi Cdp? ‘Trattativa in corso vedremo’ - #Aspi: #Draghi #‘Trattativa #corso - TV7Benevento : Aspi: Draghi, Cdp? 'Trattativa in corso, vedremo'... - IagoAndrade14 : @simshine95 @ZZiliani @fattoquotidiano Bravo In una frase dimostri che di politica non capisci un c*zzo Guarda caso… -

Ultime Notizie dalla rete : Aspi Draghi A fine maggio il ballo delle nomine, da Ferrovie a Cdp fino alla Rai ...e di una rete autostradale tuttora ad una corsia su quasi tutti i viadotti d'Italia (poichè Aspi, ... 'storica': Dario Scannapieco , vicepresidente della Bei è molto stimato da Mario Draghi. Per la Rai ...

Cassa depositi e prestiti, Ferrovie, Saipem, Rai: oltre 500 poltrone pubbliche da rinnovare. Ecco i nomi in lizza. E perché Draghi vuole decidere i posti chiave Cdp iniseme ai fondi Blackstone e Macquaire sta infatti cercando di rilevare l'88% di Aspi in mano ... vicepresidente della Banca europea degli investimenti, molto vicino a Mario Draghi. Tre anni fa ...

La battaglia per Autostrade per l'Italia Focus Risparmio è una testata giornalistica edita da Assogestioni che si rivolge ai professionisti del risparmio ed in particolare ai consulenti finanziari.

Dossier Autostrade al bivio, la scelta di Draghi A quasi tre anni dal crollo del Ponte Morandi, la vendita di Aspi (Autostrade per l’Italia) si trova di fronte a un bivio. Dopo lunghe trattative per definire l’uscita della famiglia Benetton dalla co ...

...e di una rete autostradale tuttora ad una corsia su quasi tutti i viadotti d'Italia (poichè, ... 'storica': Dario Scannapieco , vicepresidente della Bei è molto stimato da Mario. Per la Rai ...Cdp iniseme ai fondi Blackstone e Macquaire sta infatti cercando di rilevare l'88% diin mano ... vicepresidente della Banca europea degli investimenti, molto vicino a Mario. Tre anni fa ...Focus Risparmio è una testata giornalistica edita da Assogestioni che si rivolge ai professionisti del risparmio ed in particolare ai consulenti finanziari.A quasi tre anni dal crollo del Ponte Morandi, la vendita di Aspi (Autostrade per l’Italia) si trova di fronte a un bivio. Dopo lunghe trattative per definire l’uscita della famiglia Benetton dalla co ...