Acerbi | «Champions? Non possiamo più sbagliare Su Immobile…»

Francesco Acerbi ha analizzato il momento che sta vivendo la Lazio e non solo, in un'intervista per i microfoni di Sky Sport Francesco Acerbi – in un'intervista per le telecamere di Sky Sport – ha fatto il punto del momento che sta vivendo la Lazio e le possibili ambizioni europee. Ecco le sue parole: IMMOBILE – «Deve stare tranquillo. Lui è entrato nella storia della Lazio ed è la Lazio. Penso sia normale che uno che fa tanti gol, non segnando più, si arrabbi un pochino con se stesso. Noi abbiamo sempre voglia di far bene e di dimostrare. Ma ripeto lui deve stare tranquillo, perché si danna l'anima e corre per due. Prima o poi il gol arriverà». STAGIONE – «Abbiamo iniziato la stagione con un grande percorso in Champions, quindi le energie mentali, fisiche e la lucidità ...

Ultime Notizie dalla rete : Acerbi Champions Lazio - Benevento, le probabili formazioni: tornano Correa e Lazzari dal 1 ...contro il Benevento per conquistare tre punti importanti per un posto nella prossima Champions ...00 Serie A, le probabili formazioni e il tabellino LAZIO (3 - 5 - 2) : Reina; Marusic, Acerbi, Radu; ...

Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della trentunesima giornata Un turno che dirà moltissimo in chiave Champions Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime ... è una delle ultime occasioni! Lazio - Benevento ore 15:00 LAZIO (3 - 5 - 2): Reina; Marusic, Acerbi,...

NOIFANTACALCISTI-Consigli per la 31esima giornata NOIFANTACALCISTI-Consigli per la 31esima giornata. top e flop 31esima giornata. numeri statistiche e consigli su chi schierare.

Lazio-Benevento dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Lazio e Benevento s'incontrano in una partita valida per la 31ª giornata di Serie A: tutto sulle formazioni e dove vederla in tv e streaming.

