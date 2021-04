Wesley Hoedt e il suo futuro incerto alla Lazio

(Di giovedì 15 aprile 2021) Tra poche giornate il campionato di Serie A sarà terminato.fine della stagione mancano solamente sette partite. Per le società è tempo di fare dei bilanci e soprattutto di pensare al mercato estivo. Anche lasta valutando i propri giocatori e c’è chi resterà e chi invece no. Cosa farà– Benevento, in Tv e formazionilascerà la? Sembra proprio di sì. Il difensore che è arrivato durante la scorsa finestra di mercato estivo, dovrebbe al termine di questa stagione, fare ritorno in Premier League.aveva già indossato la maglia dellae lo scorso anno ha fatto ritorno a Roma dopo 4 stagioni in Premier. Il giocatore che è ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Wesley Hoedt

Alessandro Matri , Danilo Cataldi ehanno postato le immagini della loro giornata in famiglia sui social. ...... sia stato fatto qualcosa in difesa con il ritorno die la firma di Mateo Musacchio a gennaio e sia stato aggiunto un attaccante di peso in Vedat Muriqi, una concreta quarta opzione per ...La Lazio sta già lavorando al prossimo mercato e ha già deciso come muoversi per quanto riguarda il prestito di Wesley Hoedt Una stagione non brillante quella del suo ritorno in biancoceleste dopo 4 ...I biancocelesti devono cedere Hoedt... Calciomercato4 anni fa Massimo Balsamo Hoedt, addio Lazio: Southampton ad un passo, le cifre Futuro in Premier League per Wesley Hoedt: il centrale difensivo è ...