Roma Ajax: Fonseca ha scelto. Dzeko guida l’impresa (Di giovedì 15 aprile 2021) Paulo Fonseca sembra aver deciso l’11 titolare che stasera scenderà in campo contro l’Ajax: Dzeko per andare in semifinale Paulo Fonseca sembra aver fatto ormai le sue scelte per l’11 titolare che questa sera scenderà in campo contro l’Ajax: confermato Cristante al centro della difesa e Calafiori sull’out di sinistra, come rivelato in conferenza stampa. In avanti spazio alla fantasia e all’esperienza: Pellegrini e Mkhitaryan dietro ad Edin Dzeko. Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Paulosembra aver deciso l’11 titolare che stasera scenderà in campo contro l’per andare in semifinale Paulosembra aver fatto ormai le sue scelte per l’11 titolare che questa sera scenderà in campo contro l’: confermato Cristante al centro della difesa e Calafiori sull’out di sinistra, come rivelato in conferenza stampa. In avanti spazio alla fantasia e all’esperienza: Pellegrini e Mkhitaryan dietro ad Edin(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan;L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Roma Ajax Diretta/ Roma Ajax (Europa League) streaming video tv: i giallorossi sognano DIRETTA ROMA AJAX: FONSECA VUOLE LA QUALIFICAZIONE! Roma Ajax , in diretta giovedì 15 aprile 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Olimpico di Roma sarà una sfida valevole per il ritorno dei quarti di ...

Probabili formazioni Roma - Ajax/ Quote, Ten Hag recupera Stekelenburg e Schuurs PROBABILI FORMAZIONI ROMA - AJAX: CHI IN CAMPO OGGI? Spazio per le probabili formazioni di Roma Ajax , atteso match di ritorno dei quarti di finale di Europa league, che pure ci farà compagnia solo questa sera alle ore 21.00 tra le mura dell'Olimpico. Siamo infatti ben curiosi di scoprire ...

Diffidati Roma-Ajax, i giallorossi a rischio squalifica in vista delle semifinali di Europa League La lista dei diffidati di Roma-Ajax: i calciatori giallorossi a rischio squalifica in vista delle semifinali di Europa League 2020/2021 ...

Roma-Ajax, programma e telecronisti Sky ritorno quarti Europa League 2020/2021 Il programma e i telecronisti su Sky di Roma-Ajax, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2020/2021. All’Olimpico scontro cruciale per i giallorossi che per approdare in sem ...

