Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +22°C in Sicilia, +18°C a Reggio Calabria (Di giovedì 15 aprile 2021) Meteo: ecco le temperature massime registrate mercoledì 14 aprile, in alcune località Italiane. +22°C in Sicilia, +18°C a Reggio Calabria Non è un Aprile estremamente caldo: le temperature sono di 5-6°C inferiori alla media su buona parte del Paese. In Calabria e Sicilia abbiamo avuto +18°C a Reggio e Messina, +22°C a Enna, +21°C a Caltanissetta, +19°C a Catania, Siracusa, Trapani Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 14 aprile 2021, in alcune località Italiane: +22°C a Enna +21°C a Caltanissetta +20°C a ... Leggi su cityroma (Di giovedì 15 aprile 2021): ecco leregistrate mercoledì 14 aprile, in alcune localitàne.inNon è un Aprile estremamente caldo: lesono di 5-6°C inferiori alla media su buona parte del Paese. Inabbiamo avutoe Messina,a Enna, +21°C a Caltanissetta, +19°C a Catania, Siracusa, Trapani Di seguito, leregistrate, mercoledì 14 aprile 2021, in alcune localitàne:a Enna +21°C a Caltanissetta +20°C a ...

Advertising

agronotizie : Il meteo di AgroNotizie: Previsioni per i prossimi giorni: continua la fase instabile sull'Italia con temperature s… - UnioneSarda : #Meteo #Sardegna #15aprile - Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso o anche coperto su tutto il territorio… - Frances21035655 : RT @flash_meteo: #meteo #toscana: la seconda metà del mese dovrebbe essere caratterizzata da scarse piogge. Temperature inizialmente inferi… - vmmarco : ANCORA TEMPERATURE AL DI SOTTO DELLA NORMA CON OCCASIONE PER LOCALI BRINATE AL MATTINO E VENTI FREDDI ORIENTALI. PR… - OMSPerugia : ANCORA TEMPERATURE AL DI SOTTO DELLA NORMA CON OCCASIONE PER LOCALI BRINATE AL MATTINO E VENTI FREDDI ORIENTALI. PR… -