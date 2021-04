Dal Pino | Juve | Inter e altre cinque società di Serie A chiedono le dimissioni

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 15 aprile 2021) Terremoto in LegaA: settedel massimo campionato italiano avrebbero chiesto ledi Paolo DalSettediA, stando a quanto riportato dal Sole 24 Ore, avrebbero richiesto ledel presidente della LegaA Paolo Dal. Fronte comune dunque per, Napoli, Atalanta, Fiorentina, Hellas Verona e Lazio. Il motivo sarebbe legato ad una gestione errata secondo i club dei fondi e soprattutto per i diritti TV. Si attendono sviluppi sulla vicenda. L'articolo proviene da Calcio News 24.