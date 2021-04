Bryan Reynolds senior: «Ecco perchè non è andato alla Juve» (Di giovedì 15 aprile 2021) Bryan Reynolds senior, padre del terzino della Roma, ha parlato all’interno di The Italian Football Podcast: le sue parole Bryan Reynolds senior, padre del terzino della Roma, ha parlato all’interno di The Italian Football Podcast. Le sue parole. «Il fattore determinante è che volesse una squadra dove fosse necessario rimanere. Con la Juventus sarebbe passato al Benevento, prima, non sapevamo nemmeno per quanto tempo. La Juve è stata molto interessata e lui era pronto a firmare, solo che capito che in Europa che i giocatori giovani vengono buttati nel fuoco più velocemente che in MLS. Ma Bryan voleva una squadra per rimanerci, la Roma ha dato questa opportunità giocando il proprio posto da extracomunitario. È un ragazzo intelligente, è ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021), padre del terzino della Roma, ha parlato all’interno di The Italian Football Podcast: le sue parole, padre del terzino della Roma, ha parlato all’interno di The Italian Football Podcast. Le sue parole. «Il fattore determinante è che volesse una squadra dove fosse necessario rimanere. Con lantus sarebbe passato al Benevento, prima, non sapevamo nemmeno per quanto tempo. Laè stata molto interessata e lui era pronto a firmare, solo che capito che in Europa che i giocatori giovani vengono buttati nel fuoco più velocemente che in MLS. Mavoleva una squadra per rimanerci, la Roma ha dato questa opportunità giocando il proprio posto da extracomunitario. È un ragazzo intelligente, è ...

