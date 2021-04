Alunna positiva, classe in quarantena e altre 2 in Dad (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Un’Alunna positiva al Covid-19: una classe posta in quarantena fiduciaria e altre due costrette a seguire le lezioni con il metodo della didattica a distanza. È quanto disposto dall’Asl Napoli 3 Sud in merito ad un caso di contagio registrato in una classe di quinta elementare al secondo circolo didattico Giancarlo Siani di Torre Annunziata (Napoli). È quanto si legge in una comunicazione inviata dalla dirigente scolastica Lucia Massimo ai genitori e docenti delle tre classi interessati, tutte quinte, al provvedimento, nella quale si spiega come la quarantena per i ragazzi e i docenti della sezione interessata dal caso di positività ”terminerà solo all’esito negativo del tampone effettuato non prima del ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Un’al Covid-19: unaposta infiduciaria edue costrette a seguire le lezioni con il metodo della didattica a distanza. È quanto disposto dall’Asl Napoli 3 Sud in merito ad un caso di contagio registrato in unadi quinta elementare al secondo circolo didattico Giancarlo Siani di Torre Annunziata (Napoli). È quanto si legge in una comunicazione inviata dalla dirigente scolastica Lucia Massimo ai genitori e docenti delle tre classi interessati, tutte quinte, al provvedimento, nella quale si spiega come laper i ragazzi e i docenti della sezione interessata dal caso di positività ”terminerà solo all’esito negativo del tampone effettuato non prima del ...

Advertising

anteprima24 : ** #Alunna #Positiva, #Classe in #Quarantena e altre 2 in #Dad ** - RedazioneTvcity : Contagi in classe: seconda alunna positiva a Torre del Greco - - T7TorreSette : #TorreAnnunziata - 2° Circolo, alunna di quinta positiva: classe in quarantena - occhio_notizie : Covid a Polla, alunna positiva: sindaco sospende le attività in presenza in una scuola media - errabonda20 : RT @Oddities1: @MD___House Bambino del doposcuola: Dopo una settimana di rientro a scuola, già tutta la classe in quarantena a causa di un'… -

Ultime Notizie dalla rete : Alunna positiva Favara, alunna positiva al plesso 'Falcone Borsellino': al via sanificazione locali A seguito della positività di una alunna della scuola d'infanzia, il Sindaco di Favara Anna Alba con propria ordinanza ha sospeso le attività scolastiche in presenza, domani giovedì 15 aprile e venerdì 16 aprile 2021, per tutte le ...

Siracusa. Sette positivi in una classe dell'Alberghiero:'Evitato un grosso focolaio' La sera seguente, venerdì, un'alunna, presumibilmente già positiva quando è rientrata dalle festività pasquali, ha comunicato alla scuola di essere risultata positiva ad un tampone antigenico. La ...

Alunna positiva, classe in quarantena e altre 2 in Dad Torre Annunziata (Na) – Un’alunna positiva al Covid-19: una classe posta in quarantena fiduciaria e altre due costrette a seguire le lezioni con il metodo della didattica a distanza. È quanto disposto ...

Covid, focolaio in una scuola di Procida: 70 bambini e 15 professori in isolamento Il sindaco: «Inevitabile se si torna in aula in zona rossa». Diversi casi in classi in quarantena nelle altre città della Campania ...

A seguito della positività di unadella scuola d'infanzia, il Sindaco di Favara Anna Alba con propria ordinanza ha sospeso le attività scolastiche in presenza, domani giovedì 15 aprile e venerdì 16 aprile 2021, per tutte le ...La sera seguente, venerdì, un', presumibilmente giàquando è rientrata dalle festività pasquali, ha comunicato alla scuola di essere risultataad un tampone antigenico. La ...Torre Annunziata (Na) – Un’alunna positiva al Covid-19: una classe posta in quarantena fiduciaria e altre due costrette a seguire le lezioni con il metodo della didattica a distanza. È quanto disposto ...Il sindaco: «Inevitabile se si torna in aula in zona rossa». Diversi casi in classi in quarantena nelle altre città della Campania ...