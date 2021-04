Statua romana a Bruxelles: scoperto traffico d’arte (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Polizia italiana ha recuperato una Statua romana a Bruxelles. La scultura del I secolo a.C. si trovava in un negozio d’antiquariato del quartiere Sablon. Fiona Greenland parla anche degli interventi delle forze dell’ordine nel libro sul ruolo dell’arte nella politica internazionale. Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale I poliziotti come hanno ritrovato la Statua romana Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Polizia italiana ha recuperato una. La scultura del I secolo a.C. si trovava in un negozio d’antiquariato del quartiere Sablon. Fiona Greenland parla anche degli interventi delle forze dell’ordine nel libro sul ruolo dell’arte nella politica internazionale. Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale I poliziotti come hanno ritrovato la

Archeologia:carabinieri recuperano statua romana I sec. a.C. I carabinieri del Comando per la Tutela del Patrimonio Culturale hanno recuperato una statua romana in marmo del I secolo a. C., che era stata rubata 10 anni fa dal parco di villa Marini Dettina a Roma. Il recupero, spiegano i carabinieri, è frutto di un'indagine coordinata dalla ...

Una statua romana trafugata in Italia, è stata ritrovata per caso in Belgio ExibArt Statua romana a Bruxelles: scoperto traffico d’arte I poliziotti come hanno ritrovato la statua romana a Bruxelles? Non si tratta di un’operazione coordinata dall’intelligence, ma di un rinvenimento fortuito da parte di due poliziotti italiani. Il 12 ...

