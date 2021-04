Primarie | Manfredi | Fico | ecco la posizione del M5S a Napoli

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Venti giorni per trovare un candidato sindaco unitario, altrimenti: così parlò Enrico Letta. Ma il Movimento 5 Stelle le farebbe le? “Noi stiamo al tavolo con il centrosinistra senza pregiudizi nè veti” Aperti a tutte le soluzioni. “Siamo seduti a quel tavolo per vedere se, partendo dallo schema del governo giallorosso di Giuseppe Conte, possiamo fare qualcosa di veramente buono per”. A parlare, approfittando di una pausa dei lavori parlamentari, è Alessandro Amitrano, 31 anni. Il portavoce del Movimento al tavolo delle trattative napoletane col centrosinistra. L’uomo di. “Roberto l’ho conosciuto che avevo vent’anni: facevo parte di un’associazione culturale. In vista delle regionali del 2010, invitammo tutti. ...

Il quale, più restio all'intesa con l'M5s, farebbe ormai il tifo pere sa bene che l'ex ministro non parteciperebbe mai alle. Non solo.chiede garanzie sulla norma ad hoc ...... sempre che i grillini non intendano sostituire la piattaforma Rousseau con appunto ledi coalizione del centrosinistra. Il fuoco arde forte a Roma, Bologna e Torino, a Napoli sembra che ...Se dal centrosinistra Graziella Pagano, coordinatrice di Iv, non dispiacciono le primarie per decidere un candidato condiviso ... Pd-Iv-5Stelle-Leu vede il rincorrersi dei nomi di Gaetano Manfredi e ...La bagarre delle primarie rivolta come un calzino il Pd e - se dovessero davvero essere fatte - darebbero la spallata definitiva all'alleanza con il M5S, sempre che i grillini non ...