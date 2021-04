Pogliani (illycaffè): "Sostenibilità fa parte del nostro Dna" (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - “illycaffè ha intrapreso la strada della Sostenibilità tantissimo tempo fa, fa parte del Dna dell'azienda da sempre. Ernesto Illy diceva che quando fai un prodotto di elevata qualità non esiste qualità se questa non è anche sostenibile”. Così Massimiliano Pogliani, amministratore delegato di illycaffè, racconta all'Adnkronos il percorso che ha portato l'azienda a ottenere la certificazione B Corp, assegnata alle organizzazioni che si impegnano a rispettare i più alti standard di performance sociale e ambientale. “Abbiamo fatto la scelta di intraprendere questo percorso già due anni fa quando abbiamo cominciato ad introdurre nel nostro statuto il fatto di essere società Benefit. Da lì è cominciato il percorso di certificazione nel quale ogni singolo aspetto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - “ha intrapreso la strada dellatantissimo tempo fa, fadel Dna dell'azienda da sempre. Ernesto Illy diceva che quando fai un prodotto di elevata qualità non esiste qualità se questa non è anche sostenibile”. Così Massimiliano, amministratore delegato di, racconta all'Adnkronos il percorso che ha portato l'azienda a ottenere la certificazione B Corp, assegnata alle organizzazioni che si impegnano a rispettare i più alti standard di performance sociale e ambientale. “Abbiamo fatto la scelta di intraprendere questo percorso già due anni fa quando abbiamo cominciato ad introdurre nelstatuto il fatto di essere società Benefit. Da lì è cominciato il percorso di certificazione nel quale ogni singolo aspetto ...

