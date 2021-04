Mentana | va fuoco lo scooter in garage | coppia intrappolata nelle fiamme

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Paura nella notte adove unaè rimastain casa circondata dalle. Alle 22:10 i Carabinieri dell’Esercito Italiano (raggruppamento Lazio-Abruzzo della Brigata Granatieri) sono intervenuti in via Caracciolo per leche avevano invaso l’intera palazzina. Una volta sul posto i militari si sono messi all’opera per salvare la: rimasta proprioa causa dell’incendio. Fortunatamente grazie all’intervento repentino dei Carabinieri e all’aiuto di un condomino hanno tratto in salvo i due che, per fortuna, non erano stati intossicati. Sul posto sono poi arrivati i vigili delper mettere in sicurezza l’area. Le forze dell’ordine hanno poi scoperto che a far partire leera ...