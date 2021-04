Meloni: “Dire no, una volta per tutte, all’ingresso della Turchia nell’Unione Europea” (Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni (foto), è intervenuta ieri al convegno organizzato da Fd’I e intitolato: “La Turchia di Erdogan. Un nemico necessario?”. Meloni ha detto chiaramente che il Paese ottomano non deve entrare nell’Ue. Ecco le parole dell’ex ministra: “È giunto il momento di revocare definitivamente lo status di Paese candidato all’adesione e Dire no, una volta per tutte, all’ingresso della Turchia nell’Unione Europea. Non possiamo più accettare i suoi ricatti. Mario Draghi ponga urgentemente questa questione sul tavolo del Consiglio Europeo”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia(foto), è intervenuta ieri al convegno organizzato da Fd’I e intitolato: “Ladi Erdogan. Un nemico necessario?”.ha detto chiaramente che il Paese ottomano non deve entrare nell’Ue. Ecco le parole dell’ex ministra: “È giunto il momento di revocare definitivamente lo status di Paese candidato all’adesione eno, unaper. Non possiamo più accettare i suoi ricatti. Mario Draghi ponga urgentemente questa questione sul tavolo del Consiglio Europeo”. L'articolo L'Opinionista.

