Lasix: effetti indesiderati del furosemide. (Di mercoledì 14 aprile 2021) Quali sono gli effetti collaterali del furosemide (Lasix) e come gestirli? Possono essere anche gravi e portare al decesso di chi ne abusa. Fra i possibili effetti collaterali della furosemide sono inclusi: minzione frequente; vista appannata; mal di testa; costipazione; diarrea; ipotensione iatrogena. È importante contattare subito un medico in caso di: febbre; acufeni; perdita dell'udito; rash cutaneo; orticaria; lesioni cutanee o desquamazioni; prurito; difficoltà a respirare; difficoltà a deglutire; ittero. Controindicazioni e avvertenze del furosemide. La furosemide può aumentare la sensibilità della pelle ai raggi solari. Per questo durante il trattamento è bene evitare l'esposizione prolungata al sole e utilizzare occhiali da sole e protezioni ...

