Isole Covid free in Campania, Fdi: “Proposta penalizzante per aree interne” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Sannio, in una nota r, risponde alle parole del Presidente della Campania, Vincenzo De Luca, che lunedì scorso a Benevento ha annunciato l’intenzione della Regione di vaccinare con precedenza le Isole campane. “Lunedì scorso il Presidente De Luca, intervenuto durante l’ennesima passerella a Benevento, ha annunciato, rispetto alle somministrazioni dei vaccini anti Covid-19, che dopo gli over 80 l’intenzione della Regione sarebbe quella di non procedere per fasce di età, bensì adottando criteri di altro tipo che poterebbe a vaccinare con precedenza le Isole campane quali Capri, Ischia e Procida al fine di agevolare il turismo estivo. Come Fratelli d’Italia Sannio non nascondiamo grande stupore per queste affermazioni, che a nostro ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Sannio, in una nota r, risponde alle parole del Presidente della, Vincenzo De Luca, che lunedì scorso a Benevento ha annunciato l’intenzione della Regione di vaccinare con precedenza lecampane. “Lunedì scorso il Presidente De Luca, intervenuto durante l’ennesima passerella a Benevento, ha annunciato, rispetto alle somministrazioni dei vaccini anti-19, che dopo gli over 80 l’intenzione della Regione sarebbe quella di non procedere per fasce di età, bensì adottando criteri di altro tipo che poterebbe a vaccinare con precedenza lecampane quali Capri, Ischia e Procida al fine di agevolare il turismo estivo. Come Fratelli d’Italia Sannio non nascondiamo grande stupore per queste affermazioni, che a nostro ...

