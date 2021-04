Hemanext® Inc riceve la certificazione CE per l' innovativo sistema di trattamento e conservazione degli eritrociti RBC

(Di mercoledì 14 aprile 2021) L'azienda lancerà ildiHemanext ONE® in mercati europei selezionati nel 2021, con una più ampia distribuzione in Europa e nelle Americhe nel 2022 e negli anni successivi Ci si attende che i centri ematologici in Italia completino le convalide nel corso di quest'anno LEXINGTON, Mass., 14 aprile 2021 /PRNewswire/Hemanext Inc., una società privata di tecnologia medica, ha annunciato oggi di aver ricevuto un certificato di conformità per il marchio CE per ildiHemanext ONE, che consente di introdurre l'dispositivo medico nei mercati europei. L'azienda si aspetta che i centri ...

