Ex Ilva | ArcerlorMittal perfeziona accordo con Invitalia

Leggi su dire

(Di mercoledì 14 aprile 2021) BARI – ArcelorMittal annuncia di avere perfezionato oggi l’accordo di investimento con Invitalia, società controllata dallo Stato italiano, formando una partnership pubblico-privata tra le parti. L’accordo prevede che Invitalia, dopo l’investimento iniziale da 400 milioni di euro ne faccia un secondo fino a 680 milioni di euro per finanziare il perfezionamento dell’acquisto dei rami d’azienda di Ilva da parte di Acciaierie d’Italia, previsto entro maggio 2022. Acquisto subordinato al verificarsi di determinate condizioni sospensive che comprendono la modifica del piano ambientale in vigore per tenere conto del nuovo piano industriale, la revoca di tutti i sequestri penali riguardanti lo stabilimento di Taranto e l’assenza di misure restrittive – nell’ambito dei procedimenti penali in cui Ilva è imputata – nei confronti di Acciaierie d’Italia Holding o di sue società controllate.