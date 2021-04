Esame avvocato, arrivano le date: dal 20 maggio 2021 in poi prima prova orale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si rimane quindi in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento. Esame avvocato, date in calendario stabilite in ordine alfabetico Il Decreto Ministeriale siglato lo scorso 13 ... Leggi su informazionefiscale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si rimane quindi in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento.in calendario stabilite in ordine alfabetico Il Decreto Ministeriale siglato lo scorso 13 ...

Advertising

rafcalandra : Tutto quello che c'è da sapere sul prossimo esame di abilitazione per #avvocati: si parte il 20 maggio. Doppio oral… - InfoFiscale : Esame avvocato, arrivano le date: dal 20 maggio 2021 in poi prima prova orale - NatiPrecariBlog : Novità in vista per l'esame da avvocato! 2 esami orali e più commissioni Che ne pensate? #avvocati #esame… - 5Aversa : RT @Montecitorio: 383 sì, 4 no e 2 astenuti. Sì definitivo della Camera alla conversione del decreto-legge 31/2021 in materia di svolgiment… - altalex : #EsameAvvocato ?? Firmato il decreto che fissa l'avvio delle prove per i 26 mila aspiranti avvocato. Nominati 1.500… -