Epic Games raccoglie un miliardo per sviluppare il suo metaverso

(Di mercoledì 14 aprile 2021) (Foto:)Undi dollari per sostenere la visione di lungo termine del “” di: così la casa di produzione nota per il successo planetario di Fortnite ha annunciato l’ultimo finanziamento raccolto dagli investitori, tra cui Sony. La multinazionale giapponese ha investito 200 milioni di dollari nell’azienda guidata e fondata da Tim Sweeney, la cui valutazione è ora salita a 28,7 miliardi di dollari, in aumento del 66% rispetto allo scorso agosto. Allora, il precedente round aveva consegnato 1,7 miliardi di dollari alle casse di, di cui 250 milioni da Sony. L’azienda punta su una diversificata strategia di impresa: “L’investimento aiuterà ad accelerare il nostro lavoro sulla costruzione di esperienze sociali ...

Sony ha annunciato di aver effettuato un nuovo investimento nei confronti di Epic Games per una cifra pari a 200 milioni di dollari. Si tratta della seconda ...Dopo l'investimento dello scorso anno - 250 milioni di dollari che avevano permesso alla casa giapponese di acquisire l'1,4% del pacchetto azionario di Epic -, la società guidata da Tim Sweeney ha ann ...