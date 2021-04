Djibril Cissé non riesce a smettere col calcio: firma per club di quarta divisione statunitense (Di mercoledì 14 aprile 2021) In Italia lo ricordiamo per il suo passato alla Lazio, ma in generale Djibril Cissé nella sua lunga carriera ha vestito davvero tante maglie, anche molto prestigiose. Il calciatore francese, all'età di 39 anni, riparte con una nuova avventura, questa volta negli States al Panathinaikos Chicago.Djibril Cissé ci riprovacaption id="attachment 963167" align="alignnone" width="824" Djibril Cissé (getty images)/captionNelle scorse ore il club di quarta divisione statunitense ha annunciato l'arrivo del noto attaccante Djibril Cissé che aveva interrotto la sua carriera da giocatore per darsi alla musica e alla vita da deejay. Il richiamo del campo, evidentemente, è stato troppo forte e l'ex ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 14 aprile 2021) In Italia lo ricordiamo per il suo passato alla Lazio, ma in generalenella sua lunga carriera ha vestito davvero tante maglie, anche molto prestigiose. Il calciatore francese, all'età di 39 anni, riparte con una nuova avventura, questa volta negli States al Panathinaikos Chicago.ci riprovacaption id="attachment 963167" align="alignnone" width="824"(getty images)/captionNelle scorse ore ildiha annunciato l'arrivo del noto attaccanteche aveva interrotto la sua carriera da giocatore per darsi alla musica e alla vita da deejay. Il richiamo del campo, evidentemente, è stato troppo forte e l'ex ...

Advertising

ItaSportPress : Djibril Cissé non riesce a smettere col calcio: firma per club di quarta divisione statunitense -… - BombeDiVlad : ?? #DjibrilCissè torna sui campi ?? Giocherà negli Stati Uniti #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - sportli26181512 : UFFICIALE: Cissé torna a giocare, va al Panathinakos... Chicago!: Djibril Cissé, attaccante ex Lazio e...… - TMit_news : Djibril Cissé rinasce dalle ceneri. Dalla Lazio al ritiro fino al nuovo ritorno in campo - CosimoBartoloni : Djibril #Cisse riparte dalla 4ª divisione statunitense dalla prossima stagione. Ha scelto un club particolare, crea… -

Ultime Notizie dalla rete : Djibril Cissé Lazio, un ex attaccante torna a giocare a calcio! Commenta per primo Come annunciato dal Panathinaikos Chicago , formazione della National Premier Soccer League (quarta divisione calcio statunitense), Djibril Cissé sarà un nuovo calciatore del club. Dopo aver annunciato il ritiro per ben due volte, con in mezzo una piccola e particolare parentesi al Vicenza, l'ex punta biancoceleste ha deciso di ...

UFFICIALE: Cissé torna a giocare, va al Panathinakos... Chicago! Commenta per primo Djibril Cissé , attaccante ex Lazio e Liverpool tra le altre, non appende le scarpette al chiodo e torna a giocare... in America. E' stato ufficializzato il suo arrivo al Panathinaikos Chicago , club ...

Djibril Cissé riparte dall'America: la nuova avventura nel particolare club CalcioToday.it Commenta per primo Come annunciato dal Panathinaikos Chicago , formazione della National Premier Soccer League (quarta divisione calcio statunitense),sarà un nuovo calciatore del club. Dopo aver annunciato il ritiro per ben due volte, con in mezzo una piccola e particolare parentesi al Vicenza, l'ex punta biancoceleste ha deciso di ...Commenta per primo, attaccante ex Lazio e Liverpool tra le altre, non appende le scarpette al chiodo e torna a giocare... in America. E' stato ufficializzato il suo arrivo al Panathinaikos Chicago , club ...