Covid, news. Stop a distribuzione J&J. In consegna a Regioni 1,5 mln di dosi Pfizer. LIVE (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo la sospensione da parte delle autorità sanitarie americane Johnson & Johnson rimanda il lancio in Europa e le dosi già arrivate in Italia restano per ora ferme a Pratica di Mare. Si rischiano nuovi ritardi per la campagna vaccinale italiana, anche per l'effetto psicosi. Figliuolo e Curcio oggi in Val d'Aosta e Piemonte. Governo al lavoro per le riaperture

