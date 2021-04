Covid, cambiano i sintomi a cui stare attenti: più nausea e spossatezza, meno tosse (Di mercoledì 14 aprile 2021) Stanno cambiando i sintomi del Covid? Ormai tutti sanno quali sono quelli più comuni: febbre, tosse, mal di gola, debolezza, affaticamento e dolori muscolari, talvolta anche la perdita di gusto e olfatto. I casi più gravi possono presentare polmonite. Il sito ufficiale del ministero della Salute, aggiornato all'8 aprile, li sintetizza: «I sintomi di Covid-19 variano sulla base della gravità della malattia, dall'assenza di sintomi (essere asintomatici) a presentare febbre, tosse, mal di gola, debolezza, affaticamento e dolore muscolare. I casi più gravi possono presentare polmonite, sindrome da distress respiratorio acuto e altre complicazioni, tutte potenzialmente mortali. Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Stanno cambiando idel? Ormai tutti sanno quali sono quelli più comuni: febbre,, mal di gola, debolezza, affaticamento e dolori muscolari, talvolta anche la perdita di gusto e olfatto. I casi più gravi possono presentare polmonite. Il sito ufficiale del ministero della Salute, aggiornato all'8 aprile, li sintetizza: «Idi-19 variano sulla base della gravità della malattia, dall'assenza di(essere asintomatici) a presentare febbre,, mal di gola, debolezza, affaticamento e dolore muscolare. I casi più gravi possono presentare polmonite, sindrome da distress respiratorio acuto e altre complicazioni, tutte potenzialmente mortali. Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto ...

Advertising

nexipayments : Come cambiano i rapporti ed i ruoli nella filiera 'Produttore - Retailer - Cliente' alla luce del consolidamento di… - italianfirst2 : RT @73deva73: @leonardo1ao @laltrodiego Non serve se non si cambiano le leggi. La magistratura la cambi così. Leggi chiare per nulla interp… - italianfirst2 : RT @73deva73: Ma scusate e’ più o meno ciò che è successo l’anno scorso. Ma vi siete già dimenticati del 2020? Cambiano gli interpreti (in… - 73deva73 : Ma scusate e’ più o meno ciò che è successo l’anno scorso. Ma vi siete già dimenticati del 2020? Cambiano gli inter… - 73deva73 : @leonardo1ao @laltrodiego Non serve se non si cambiano le leggi. La magistratura la cambi così. Leggi chiare per nu… -