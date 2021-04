Coprifuoco via e sì agli spostamenti a maggio: venerdì la road map (Di mercoledì 14 aprile 2021) Arriva il giorno della verità. Domani, se i dati del report settimanale dell?epidemia «saranno confortanti», «verrà decisa la road map delle riaperture, della... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 14 aprile 2021) Arriva il giorno della verità. Domani, se i dati del report settimanale dell?epidemia «saranno confortanti», «verrà decisa lamap delle riaperture, della...

Advertising

News24_it : Coprifuoco via e sì agli spostamenti a maggio: domani la road map - - Vittori99230352 : @FmMosca Mi spiace davvero e sono con loro! Ma una cosa non l'ho ancora capita! Dopo 14 mesi rinchiusi, morti che a… - EremitaMancato : RT @Corvonero75: Via libera.. a Zaki. Voi no, ancora col coprifuoco e le zone rosse. - AlexBazzaro : Buona serata amici, lavori alla Camera conclusi, domani informatica del Ministro #Speranza .Glielo spiegheremo di n… - rotovisor : @BettaPiccolotti @dariofrance Via il coprifuoco. -