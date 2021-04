Atalanta | Gosens racconta | “All’inizio nessuno aveva fiducia in me”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il momento d’oro con l’e l’autobiografia in procinto di uscire. Robinè uno dei protagonisti del nostro calcio ma il cammino è stato lungo e tortuoso. Con una lettera su Gameplan, Robinhato la sua vita e la propria carriera: “Ora sono un calciatore professionista, maho fatto fatica ad inserirmi. Non avevo quel senso di appartenenza. Durante l’allenamento, i miei compagni di squadra sorrisero per la mia scarsa tecnica e la mancanza di coordinazione. Certo, fuori dal campo ero ben integrato, ma sul campo di gioco ho sempre avuto la sensazione che gli altri pensassero che fossi molto peggio di loro, perché non ero mai stato in un’accademia giovanile e mi mancavano le basi per giocare a calcio correttamente. Potrebbe sembrare un cliché, ma se chiedeste ai miei ...