AstraZeneca | AIFA | “Medici | vigilate sui sintomi”

Monito ai Medici da parte dell'AIFA sul controverso vaccino AstraZeneca: "vigilate sui sintomi". Intanto Figliulo assicura: "Entro giugno 45 milioni di dosi di vaccini" (Getty Images)Gli operatori sanitari "devono vigilare sui segni e sui sintomi di tromboembolia e/o trombocitopenia e informare di conseguenza i vaccinati": è l'avvertimento contenuto nella "Nota Informativa Importante" dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, sul vaccino anti-Covid "Vaxzevria" di AstraZeneca che aggiorna la valutazione del predetto vaccino. Una relazione causale tra la vaccinazione con Vaxzevria e l'insorgenza di trombosi in combinazione con trombocitopenia è "plausibile", scrive l'AIFA. La segnalazione di reazioni avverse consente un più efficace ...

