Amici 20, Zerbi e Celentano convocati, lei sbotta: “Non ci penso per niente”, ma… (Di mercoledì 14 aprile 2021) In onda anche oggi il daytime di Amici 20. Il programma, che ci porta all’interno della scuola di Maria De Filippi si apre, fin da subito, con un nuovo guanto di sfida. Per la prima volta dall’inizio del Serale, però, il guanto non è rivolto agli allievi, bensì agli insegnanti: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 14 aprile 2021) In onda anche oggi il daytime di20. Il programma, che ci porta all’interno della scuola di Maria De Filippi si apre, fin da subito, con un nuovo guanto di sfida. Per la prima volta dall’inizio del Serale, però, il guanto non è rivolto agli allievi, bensì agli insegnanti: Rudye Alessandra. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

shitblvrd : i daytime di amici sono proprio strutturati male. Vogliamo incentrare il daytime sulla squadra Zerbi-Celentano ? pe… - ucanbemydanger_ : “Ma io non ci penso minimamente. I ragazzi sono i protagonisti, non vedo perché dobbiamo fare questa cosa” CELENTAN… - Vampette00 : RT @flawslou: Immaginate essere Rudy Zerbi e denigrare una delle voci migliori mai passate da Amici. Voi altri qui sopra, ecco, Love On The… - f_e_v_c : RT @flawslou: Immaginate essere Rudy Zerbi e denigrare una delle voci migliori mai passate da Amici. Voi altri qui sopra, ecco, Love On The… - smiley_saimon : RT @flawslou: Immaginate essere Rudy Zerbi e denigrare una delle voci migliori mai passate da Amici. Voi altri qui sopra, ecco, Love On The… -