Vitto inadeguato e pasti freddi disservizi al Ruggi d’Aragona

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 14 aprile 2021) di Erika Noschesepresso l’azienda ospedaliera universitariacirca la consegna dei. La denuncia arriva dalla Cgil Fp Salerno che ha chiesto l’intervento del direttore generale, amministrativo, sanitario medico di presidio del. Stando a quanto emerge, infatti, il trasporto deisarebbe, in distribuzione ai pazienti ricoverati presso le diverse strutture del presidio. “I, appositamente sigillati in recipienti di plastica, giungono in reparto alla rinfusa, all’interno di contenitori che non consentono un’adeguata collocazione comportando lo schiacciamento di quanto contenuto – ha dichiarato il segretario Antonio ...