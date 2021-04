Vaccini, Stati Uniti chiedono sospensione Johnson&Johnson (Di martedì 13 aprile 2021) Gli Stati Uniti chiedono una sospensione sul vaccino Johnson&Johnson dopo alcuni casi di coagulazione. Lo riporta il New York Times sottolineando che la Food and Drug Administration e i Centers for Disease Control smetteranno di usare il vaccino nei siti federali e solleciteranno gli Stati a fare lo stesso in attesa delle indagini sui problemi di il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie. Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 13 aprile 2021) Gliunasul vaccino Johnson&Johnson dopo alcuni casi di coagulazione. Lo riporta il New York Times sottolineando che la Food and Drug Administration e i Centers for Disease Control smetteranno di usare il vaccino nei siti federali e solleciteranno glia fare lo stesso in attesa delle indagini sui problemi di il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie.

Advertising

GabriGiammanco : La Cina ammette candidamente di utilizzare vaccini farlocchi! Sarebbe notizia da apertura tg ma viene relegata tra… - MinisteroSalute : ?? Come sono stati realizzati i vaccini anti #Covid19 ? Grazie a uno straordinario sforzo internazionale è stato po… - Tg3web : Vaccini anche nei giorni di festa per velocizzare. Si era detto. Ma così non è stato. O, meglio, sono stati fatti m… - JulianRoss79 : @GiancaGuarin @AceccKramer Sono d'accordo, difficile fare paragoni. I nostri riferimenti dovrebbero essere Israele,… - Gaetana21424492 : RT @PeppeMorano: Ci fanno organizzare le vaccinazioni, telefoniamo ai pz anziani non deambulabili per andare a domicilio da mercoledì e sta… -