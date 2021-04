Todis Salerno ‘92, slitta ancora il recupero a Taranto (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Niente recupero di campionato a Taranto. La Todis Salerno ’92, dunque, si concentrerà sul prossimo turno in casa contro la Nuova Matteotti Corato (sabato 17 aprile ore 19). La gara contro la Lowengrube Taranto valevole per la terza giornata e non disputata a marzo, infatti, era stata calendarizzata nuovamente per il 14 aprile. La Fip e la società campana hanno però accettato l’ulteriore richiesta di slittamento della partita inoltrata dal team pugliese. C’è già anche la nuova data: Taranto-Salerno di disputerà mercoledì 28 aprile alle 20 al PalaFiom. La Todis Salerno resta imbattuta e in vetta alla classifica con cinque vittorie su cinque, ma c’è ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Nientedi campionato a. La’92, dunque, si concentrerà sul prossimo turno in casa contro la Nuova Matteotti Corato (sabato 17 aprile ore 19). La gara contro la Lowengrubevalevole per la terza giornata e non disputata a marzo, infatti, era stata calendarizzata nuovamente per il 14 aprile. La Fip e la società campana hanno però accettato l’ulteriore richiesta dimento della partita inoltrata dal team pugliese. C’è già anche la nuova data:di disputerà mercoledì 28 aprile alle 20 al PalaFiom. Laresta imbattuta e in vetta alla classifica con cinque vittorie su cinque, ma c’è ...

