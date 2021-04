Sonego-Zverev: programma, orario, tv, streaming Masters1000 Montecarlo (Di martedì 13 aprile 2021) Lorenzo Sonego scenderà in campo domani nel quarto incontro in programma sul Centrale di Montecarlo nel 2° turno del Masters1000 del Principato (inizio primo incontro alle ore 11.00). L’azzurro (n.28 del mondo) affronterà la testa di serie n.5 del torneo Alexander Zverev, tra i favoriti per la vittoria finale. Sascha viene da un 2021 in cui è riuscito a esprimere il proprio miglior tennis ad Acapulco (Messico), dove ha battuto nell’atto conclusivo il greco Stefanos Tsitsipas. Tuttavia, per il tedesco sarà il primo match sulla terra e questo potrebbe rappresentare una criticità. Sonego potrebbe approfittarne, tenuto conto della forma dimostrata in questo momento: la vittoria dell’ATP di Cagliari e il successo nel primo round contro il magiaro Marton Fucsovics sono stati significativi. ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) Lorenzoscenderà in campo domani nel quarto incontro insul Centrale dinel 2° turno deldel Principato (inizio primo incontro alle ore 11.00). L’azzurro (n.28 del mondo) affronterà la testa di serie n.5 del torneo Alexander, tra i favoriti per la vittoria finale. Sascha viene da un 2021 in cui è riuscito a esprimere il proprio miglior tennis ad Acapulco (Messico), dove ha battuto nell’atto conclusivo il greco Stefanos Tsitsipas. Tuttavia, per il tedesco sarà il primo match sulla terra e questo potrebbe rappresentare una criticità.potrebbe approfittarne, tenuto conto della forma dimostrata in questo momento: la vittoria dell’ATP di Cagliari e il successo nel primo round contro il magiaro Marton Fucsovics sono stati significativi. ...

