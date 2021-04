Nintendo Switch Lite | nuova variante di colore blu in arrivo – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 13 aprile 2021)si presenta con unadiblu, ina maggio ad affiancarsi agli altri colori disponibili..annuncia un nuovo modello dicaratterizzato dall’ineditoblu, che si aggiungerà il 7 maggio 2021 alle varie scelte e colori già disponibili sul mercato per la versione esclusivamente portatile della sua. Come potete vedere dalle prime immagini del modello in questione, si tratta di una colorazione più intensa e scura rispetto ai colori già disponibili per, che comprendono corallo, giallo, grigio e turchese. Il blu si ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nintendo Switch

Vi ricordiamo che effettuare uno screen è facile e veloce, sia su console (PlayStation 4, 5, Xbox One e Series X - S,) sia su PC: basta infatti premere il tasto share sulle rispettive ...... il protagonista principale di God of War , ecco che un'altra icona principale legata al panorama videoludico sta per arrivare su Fortnite , il popolare battle royale su PC,, Xbox One,...Il publisher ha annunciato anche la pubblicazione di una versione retail di Ghostrunner per Nintendo Switch, prevista per il prossimo 25 giugno. Gli aggiornamenti gratuiti disponibili da oggi ...Estonia, Croazia, Belgio e Spagna 52 squadre ufficiali della stagione 2021 (WRC, WRC2, WRC3, Junior WRC) WRC 10 sarà disponibile il 2 settembre 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox ...