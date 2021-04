Masters1000 Montecarlo oggi: orari, programma, tv, streaming, ordine di gioco 13 aprile (Di martedì 13 aprile 2021) La pioggia di ieri ha complicato le cose all’organizzazione del Masters 1000 di Montecarlo, ma si va avanti con la terza giornata del tabellone principale, dopo il prodromo di domenica e le problematiche relative a un lunedì che si prevedeva piovoso e tale è stato. Oltre ai tanti recuperi dalla giornata di ieri, si prospettano tantissimi debutti oggi per un’autentica scorpacciata italiana, con la curiosità importante per il ritorno in campo di Jannik Sinner contro uno dei terraioli più duri da affrontare degli ultimi tempi, lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas (che, ironia della sorte, sconfisse sì Federer, ma sul veloce). Di nuovo in campo anche Lorenzo Sonego, dopo la vittoria a Cagliari, ma questa volta contro il complicato ungherese Marton Fucsovics, giocatore da non sottovalutare in nessun caso. In campo anche il numero 1 d’Italia, ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) La pia di ieri ha complicato le cose all’organizzazione del Masters 1000 di, ma si va avanti con la terza giornata del tabellone principale, dopo il prodromo di domenica e le problematiche relative a un lunedì che si prevedeva piovoso e tale è stato. Oltre ai tanti recuperi dalla giornata di ieri, si prospettano tantissimi debuttiper un’autentica scorpacciata italiana, con la curiosità importante per il ritorno in campo di Jannik Sinner contro uno dei terraioli più duri da affrontare degli ultimi tempi, lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas (che, ironia della sorte, sconfisse sì Federer, ma sul veloce). Di nuovo in campo anche Lorenzo Sonego, dopo la vittoria a Cagliari, ma questa volta contro il complicato ungherese Marton Fucsovics, giocatore da non sottovalutare in nessun caso. In campo anche il numero 1 d’Italia, ...

