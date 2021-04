La Vita in Diretta, che attacco a Miguel Bosè: “Non sta bene” (Di martedì 13 aprile 2021) Le ultime dichiarazioni di Miguel Bosè sono state fortemente criticate dagli opinionisti de La Vita in Diretta. Ecco che cosa hanno detto nei confronti del discusso cantante. Miguel Bosè ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 13 aprile 2021) Le ultime dichiarazioni disono state fortemente criticate dagli opinionisti de Lain. Ecco che cosa hanno detto nei confronti del discusso cantante.ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

davidallegranti : Sto guardando Giletti per la prima volta in vita mia e se capisco bene la democrazia è in pericolo perché c’è gente… - ClarabellaBest : RT @vitaindiretta: Prof fa bendare studentessa durante esame online, la rabbia degli studenti: “Ora basta”. Questo e tanto altro dalle 17:0… - _Alessio_88 : Per la Vita In Diretta Estate sceglierei Laura Chimenti solo per questo... - esseffesse : RT @Barbaramenteme: Ora, caro ministro @robersperanza , mi può spiegare cosa intende quando ci racconta, in diretta TV o nel suo bel libro… - marcoluci1 : RT @cheTVfa: Il daytime estivo di #Rai1: #RobertoPoletti in pole per #UnoMattinaEstate, #LaVitaInDirettaEstate si tinge di rosa https://t.c… -