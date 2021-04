Infermieri presi in giro dal Governo. Possono vaccinare, ma con vincolo di esclusività. No alla libera professione per i dipendenti. (Di martedì 13 aprile 2021) Saverio Andreula, presidente dell’OPI di Bari, riapre la discussione sul vincolo di esclusività e sulla politica che continua a prendere in giro gli Infermieri. Possono vaccinare, ma restano schiavi delle aziende sanitarie. Carissimo Direttore, in quest’ultimo periodo di atroce perdurare della situazione pandemica indotta dal virus Sars-CoV-2, è in agorà, dentro e fuori la professione Infermieristica la parte del decreto “sostegni” che aprirebbe agli Infermieri del pubblico impiego la possibilità di effettuare la profilassi vaccinale disapplicando i vincoli di esclusività del rapporto di lavoro. È prevalente chi sostiene, come me che si tratta di una “sviolinata” incongruente ed effimera, chiesta e ... Leggi su cityroma (Di martedì 13 aprile 2021) Saverio Andreula,dente dell’OPI di Bari, riapre la discussione suldie sulla politica che continua a prendere ingli, ma restano schiavi delle aziende sanitarie. Carissimo Direttore, in quest’ultimo periodo di atroce perdurare della situazione pandemica indotta dal virus Sars-CoV-2, è in agorà, dentro e fuori lastica la parte del decreto “sostegni” che aprirebbe aglidel pubblico impiego la possibilità di effettuare la profilassi vaccinale disapplicando i vincoli didel rapporto di lavoro. È prevalente chi sostiene, come me che si tratta di una “sviolinata” incongruente ed effimera, chiesta e ...

