IL PARADISO DELLE SIGNORE 5 | anticipazioni di mercoledi 14 aprile 2021

Leggi su tvsoap

(Di martedì 13 aprile 2021)puntata de Il5 di mercoledì 14: Leggi anche: IL5,dal 19 al 23Per cercare di non far soffrire la romantica Dora (Mariavittoria Cozzella), le veneri delindagano su Nino (Luca Grispini) e scoprono che il ragazzo è un seminarista. L’arrivo di Alan Sterling (Jay Paul Bullard) al Circolo mette Adelaide (Vanessa Gravina) in fermento e questa volta Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) viene completamente sostituita dalla giovane Ludovica (Giulia Arena). Giuseppe Amato (Nicola Rignanese) cerca di far ricadere la colpa degli abiti scomparsi su Irene (Francesca Del Fa): ...