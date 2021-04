Il governo muove green E Draghi vede Eni | Enel | Snam | Terna e Stellantis

Leggi su formiche

(Di martedì 13 aprile 2021) Poco più di due settimane separano l’Italia dal 30 aprile. Per quella data sulla scrivania di Ursula von der Leyen e dei suoi più stretti collaboratori dovrà esserci la versione definitiva del Recovery Plan italiano. Il testo non più negoziabile, quello da cui non si può tornare indietro e che vale 209 miliardi di euro, la quota maggiore nell’ambito della spartizione dei fondi europei su scala continentale. Azionista di peso del Recovery Plan è la rivoluzione verde, ovvero la transizione energetica, su cui ilpunta a piazzare poco meno di 70 miliardi. E uno degli assi portanti del capitolo, non può non essere la mobilità sostenibile, come dimostra il messaggio, di cui Formiche.net è in grado di dare conto, giunto dall’incontro odierno a Palazzo Chigi tra il premier Mario, il ministro per la Transizione Ecologica, ...