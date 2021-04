Emiliano | finiti i vaccini Pfizer e Moderna | la consegna deve essere anticipata Ha scritto a Figliuolo

(Di martedì 13 aprile 2021) Di Francesco Santoro: «Abbiamo esaurito i; laprevista per domani pomeriggioper non fermare la poderosa macchina vaccinale messa in funzione». Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Puglia, Michele, che annuncia di aver inviato una lettera al commissario per la campagna vaccinale, generale, per informarlo della situazione e chiedergli di intervenire. «Da sabato ad oggi abbiamo somministrato oltre 84mila dosi di vaccino, rispettando il target di 20mila dosi al giorno- prosegue-. La scorsa settimana è stata vaccinata la quasi totalità dei 10mila pazienti della rete oncologica pugliese in trattamento (per alcuni ...

Advertising

pollon_70 : Ma dove sono finiti i “paladini” della salute per i cittadini di #Taranto Agguerriti su morti PRESUNTE causati da… - fulicchio : RT @fugallinglese: @ComVentotene Emiliano è l’esempio del cancro post grillino che affliggerà l’Italia. Consenso cercato tramite vantaggi a… - fugallinglese : @ComVentotene Emiliano è l’esempio del cancro post grillino che affliggerà l’Italia. Consenso cercato tramite vanta… -

Ultime Notizie dalla rete : Emiliano finiti

E nel mirino sonoi due rappresentanti principali: il presidente della Regione, Michelee l'assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco . ...In 'altro' potrebbero esseresia i pazienti fragili che gli ormai famigerati caregivers (i 'badanti' di disabili e persone non autosufficienti), in attesa di una nuova codifica. Ma, teme il ...«Abbiamo esaurito i vaccini Pfizer e Moderna; la consegna prevista per domani pomeriggio deve essere anticipata per non fermare la poderosa macchina vaccinale messa in funzione». Lo scrive sulla sua p ...Noi avevamo programmato in maniera molto precisa, per non finire senza vaccini e per non trovarci nella difficoltà di dire 'no, mi dispiace, abbiamo finito i vaccini'. (La Repubblica) «La campagna di ...